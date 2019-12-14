فوز العتيبي: الإنسان "متخلف".. وأتقبل صديقاتي بكل اختلافاتهن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وصفت الناشطة النسوية السعودية فوز العتيبي الإنسان عمومًا بأنه "متخلف" عبر كل الأزمنة، لافتةً إلى أن هناك الكثير من الأشخاص لا يتقبلون فكرة الاختلاف في الرأي ولا يحترمون هذا بل ويقللون من الشخص المختلف معهم في أمر ما.

وأضافت فوز العتيبي، في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها على موقع "تويتر"، أنها وصلت لمرحلة تقبل الآخر بمذهبه وعقيدته، معلنةً تراجعها عن مهاجمة أحد أو السخرية من أي شخص يختلف عنها، داعيةً بأن تظل على هذا في إشارة إلى أنها تصالحت مع نفسها في تقبل اختلاف الآخرين.

وقالت فوز العتيبي: "صدقوني راح يبقى في كل العصور والأزمنة الإنسان المتخلف الوحيد في كل هذه الأزمنة والإنسان اللي مو قادر يتقبل المختلفين عنه، والإنسان اللي يستصغر ويحط من المختلفين عنه وما يحترم أختلافهم".

وأضافت العتيبي: "الحمد لله إني وصلت لمرحلة إني أختلف مع الناس بكل مذاهبهم وعقائدهم حتى لو مو مقتنعة"، مبينةً: "صديقاتي منتقبات وأحترمهم وأحبهم ويحبوني وأصادف ناس من طبقات تختلف عني ووالله أكثر ناس يحبوني ومختلفين عني أكثر من الناس اللي يتفقون معي".

واستطردت الناشطة السعودية: "الحمد لله إني وصلت لهذه المرحلة وأنا جدًا مبسوطة والله لا يرد لي الفترة اللي كنت بتمسخر فيها بزوج أحد، الحمد لله إني تخلصت منها ويارب ما يردني ليها وأحترم كل الناس علطول".

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وكانت فوز العتيبي، تعرضت مؤخرًا لاعتداء عليها من جانب إحدى السيدات، دون أن تكشف عن اسمها أو المكان الذي وقع فيه الاعتداء، موضحةً أن هذا يحدث للمرة العاشرة وذلك بسبب عدم ارتدائها عباءة وطرحة.

وأثار هذا الأمر غضب فوز العتيبي، فأطلقت تغريدة لها عبر حسابها على موقع "تويتر"، أكدت فيها أن المكان الذي تواجدت فيه بدون "عباءة" تتواجد فيه أيضًا سيدات أجانب إلا أن هذه السيدة تستهدفها في كل مرة مستنكرة احترام الأجانب وعدم احترام السعوديات.

وقالت فوز العتيبي، في تغريدتها: "‏يمكن هذي عاشر مرة تجي واحدة تتهجم علي عشان بدون عباية رغم إن المكان اللي أكون فيه مليان أجنبيات بدون عباية وأجسامهن ملفتة وأنا نتفه، أمانة ليش حنا نحترم الأجانب ونكره بعض؟!!".

يُذكر أن السعودية فوز العتيبي، اشتهرت على السوشيال ميديا بعدما فرضت شروطًا صعبة بشأن زواجها وكان من بينها منزل يُسجل باسمها، ومقدم صداق يصل إلى 100 ألف ريالٍ سعودي، وعدم الزواج عليها وتوفير خادمة، ومؤخر قيمته 500 ألف ريال سعودي، الأمر الذي أثار جدلًا بين المتابعين وجعلها محط أنظارهم حتى أن بعضهم علقّ لها بأنَّ هذه الشروط ستجعل زواجها لن يستمر أكثر من 6 أشهر.