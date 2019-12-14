حماقي يطير إلي بيروت لاستكمال برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس"

عاد النجم محمد حماقي، من الرياض، بعد أن أحيا حفلا ضخما ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي شهد نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية.
وحصد «حماقي»، مساء اليوم، على ثلاث جوائز أفضل مطرب وأفضل ألبوم وأفضل اغنية عن إعلان 5050، في حفل الأفضل 2019.
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ويسافر «حماقي»، غدا إلي بيروت لاستكمال برنامج المواهب الغنائية الشهير «ذا فويس»، الذي يشارك في لجنه تحكيمه.
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