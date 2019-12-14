فنانات تبرأن من الشيخوخة والصور المشوهة أثارت غضبهن

على خلاف المثل القائل «الصورة ما بتكدبش»، قامت بعض الفنانات بعكس تلك المقولة، وأصبحت الصورة تكذب، حينما يدخل عليها أي عامل من عوامل التشويش التي تشوه في شكلها العام، أو عندما يتم نسب صور أخرى وهمية لفنانات أخريات.

ونرصد في التقرير التالي، الصور المشوهة التي نسبت للفنانين، وأثارت غضبهم.

رغدة والشيخوخة

في بداية ديسمبر الجاري، ظهرت الفنانة رغدة بصحبة تامر عبد المنعم فى إطلالة مفاجئة لجمهورها، بحسب الصور التي أفسدتها الإضاءة الضعيفة، حيث بدت رغدة وكأن الشيخوخة تمكنت من ملامحها رغم وضعها لمساحيق التجميل واعتمادها على شعر كيرلي إلا أن تقدمها في العمر كان واضحًا.

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وفي أول رد لها على الصورة التي انتشرت بشكل مكثف، كشفت رغدة عن سر الصورة التى التقطت لها وكانت سببًا فى تعرضها لحملة تشويه، على حد قولها.

وقالت رغدة خلال ندوتها فى قصر السينما: "إن هذه الصورة كان هدفها الدخول فى مشروع فنى جديد بالخارج، وكان فريق العمل اقترح عليها أنه يجرب لُوكّ معين، قبل أن يتم الاتفاق على العمل والشخصية، وبالفعل تم تنفيذ هذا الطلب وكنت وقتها مكرمة فى مهرجان الكاثوليكى للسينما، وهو الامر الذى دفع الكثير من وسائل الإعلام للصيد فى الماء العكر، وبدأوا رحلة التشويه من خلال «الشيخوخة تزحف على وجه رغدة» وخلافه من العناوين القاسية والتى اعتبرها نوعا من التشويه.

وأضافت رغدة: "لست من الفنانين الذين يخشون الكبر أو الشيخوخة لاني أومن بأن الإنسان لابد أن يمر بهذه المراحل مهما كان، ولا بد أن يعيشها، وانا من هؤلاء الناس الذين يحبون عيش كل مرحلة، ولكن دون ان اتعرض الى حملة التشويه.

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وأوضحت رغدة : "إننى لم أخضع الى عملية تجميل واحدة؛ لقناعتى أننى احب ان اعيش كل مرحلة فى حياتى امر بها، سواء كانت شيخوخة او شبابا أو غيرها.

شيرين سيف النصر والسمنة

وفي أخر نوفمبر الماضي، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صور نسبت للفنانة شيرين سيف النصر، وكانت الصورة بمناسبة آخر ظهور لها أثناء توجهها إلى المحكمة للإدلاء بأقوالها فى سرقة مجوهراتها، وأثارت الصور حالة من الجدل حول حقيقتها، إذ ظهرت صاحبة الصورة بوزن زائد وترتدي عباءة ونظارة وهو الأمر الذي مثل صدمة كبيرة لجمهورها الذى احبها فى مرحلة شبابها.

الضجة التي أثارتها الصور، دفع شيرين سيف النصر، للخروج عن صمتها ،قائلة: "مش صورتي ومش عارفه جابوا الصورة دي منين، وما الغرض من ادعائهم بأنها صورتي، على غير الحقيقة".

ونفت شيرين سيف النصر تماما ما يتم تداوله من صور لها على غير الحقيقة، وإدعاء أنها صورتها خلال توجهها للمحكمة للإدلاء بأقوالها في قضية سرقة مجوهراتها.

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