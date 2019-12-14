شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعود للفن؟.. صورة حديثة لشمس البارودى وحسن يوسف تثير الجدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سنوات طويلة، مرت على اعتزال الفنانة الكبيرة شمس البارودى زوجة الفنان الكبير حسن يوسف، حيث قررت منذ فترة طويلة عدم تقديم لأفعال فنية، وارتداء الحجاب، والابتعاد عن الشهرة والأضواء، حتى بعد عودة الفنان الكبير حسن يوسف للتمثيل مرة أخرى.

اعتزال شمس البارودى كان فى منتصف الثمانينيات أى منذ قرابة الـ 40 عاما، ورغم ذلك أثيرت التساؤلات حول عودة البارودى مرة أخرى للفن، بعدما انتشرت صورة لها مع أسرتها ، على مواقع التواصل الاجتماعى.



شمس الباروى

شمس البارودى ظهرت بالحجاب كعادتها، وبجوارها الفنان حسن يوسف، برفقة مجموعة من أفراد عائلتها.

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مصادر من أسرة شمس البارودي، نفت أنها تفكر فى عودتها للفن والأضواء من جديد، مؤكدة أنها مكتفية بالاهتمام بشئون أسرتها.

يذكر أن العودة من الاعتزال أو خلع الحجاب، أصبحت من الظواهر التي انتشرت فى الوسط الفني في الفترة الأخيرة، سواء من الفنانين الكبار، أو حتى بين الشباب.