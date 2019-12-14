شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي عبد الباقي يصور كليب جديد بعنوان "حبيتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب حلمي عبد الباقي من تصوير كليب جديد يحمل اسم" حبيتك" من كلمات على فتحي، وألحان عماد تاج، وتوزيع الموسيقي مصطفي الشريف، ومن المقررأن يتم طرحه على يوتيوب والقنوات الفضائية في 2020، حسبما أكد الشاعر لى فتحى لـ"الخليج 365".

من ناحية أخرى طرح حلمي مؤخراً أغنية "شعب مصر" إهداء إلى شعب مصر، من كلمات وألحان سامي شاكر، وتوزيع مصطفي الشريف.

يذكرأن حلمى عبد الباقي عبد الباقى مطرب من مواليد محافظة الشرقية بدأ مشواره الفني عام 1985 بألبوم الغربة ثم قدم ألبوم أضحكى ثم عينى عليكى في 1989 ثم ألبوم عجبتينى عام 1990 وقدم في عام 1991 ألبوم أوعدينى ثم سلم عليها عام 1992، وأعاد اكتشاف نفسه في ألبوم ذكريات في 1995 وألبوم مع السلامة ومثلا علامتان في مشواره الفنى وألبوم عشان خاطرى عام 2001 وبعد فترة من الغياب عن الساحة الغنائية والسينمائية عاد عام 2008 بألبوم جديد بعنوان "هات إيدك"، نتذكر أشهر الأغانى التي صنعت نجمه.