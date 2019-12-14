شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يشارك فى حفل "الميدل بيست" بالرياض.. وتركى آل الشيخ: "خافوا منه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان محمد هنيدى فى حفلة "الميدل بيست" فى المملكة العربية السعودية، حيث نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، مقطع فيديو للفنان محمد هنيدى فى صفحته على "فيس بوك" يعلن فيه الأخير مشاركته فى الحفل.

وقال محمد هنيدي في الفيديو: "هلبس البندانة وهطلع على حفلة الميدل بيست بالرياض، أشوفكم على خير"، وفيما وعلق المستشار تركى آل الشيخ: "يا جماعة أحب أقلكم كلكم خافوا من هنيدي".

Advertisements

كان المستشار تركي آل الشيخ، ظهر في مقطع فيديو جديد نشره عبر حسابه الشخصي، يعلن فيه عودته للسعودية بعد رحلة علاجه التى خاضها الفترة الأخيرة.

وقال رئيس هيئة الترفيه في مقطع الفيديو "راجع قريب للمملكة، ومتحمس لموسم الرياض وختام موسم الرياض، ومتحمس لأني اشوف احضر حفل "ليلة سودان المحبة"، وأشوف الفنان محمد الأمين والعديد من الاعمال في موسم الرياض، عندنا اليوم أكثر من 15 ألف فلبيني في البوليفارد، جايلكم يا ميدل بيست، الله يعنكم".