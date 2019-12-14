شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يقدم مسلسل إذاعى لأول مرة فى رمضان 2020 .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأ النجم أمير كرارة التحضيرات والاستعدادات لمسلسل إذاعى يقدمه لأول مرة فى الراديو، ومن المقرر إذاعته فى شهررمضان المبارك ، من تأليف هاشم هلال، الذى انتهى من كتابة 15 حلقة من المسلسل حتى الأن، ويتناول المسلسل قصة اجتماعية انسانية ، وتدور فى اطار اجتماعى، ومن المقرر أن تعلن الجهة المنتجة الأبطال المشاركين خلال أيام.

وفى سياق آخر، انتهى كرارة من تصوير الأسبوع الأول من مسلسله الجديد "الإختيار" ، المقررعرضه فى رمضان المقبل، من تأليف باهردويدار، وإخراج بيترميمى، وانتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى، واسلام جمال، ومحمود حافظ، وإسلام حافظ، وأخرون.

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مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، إسلام جمال، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية كلبش التي قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجى ".