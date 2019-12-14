شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تغادر إلى لرياض لإحياء حفل فنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم السبت، الفنانة كارمن سليمان، متجهة إلى الرياض فى زيارة للسعودية تستغرق عدة أيام، وذلك لإحياء حفل فنى فى موسم الرياض.

وقامت العلاقات العامة بمصر للطيران، بالإشراف على إنهاء إجراءات سفرها على رحلة الشركة رقم MS651 صباح اليوم، والمتجهة إلى الرياض.

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