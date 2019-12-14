فن ومشاهير

كارمن سليمان تغادر إلى لرياض لإحياء حفل فنى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تغادر إلى لرياض لإحياء حفل فنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم السبت، الفنانة كارمن سليمان، متجهة إلى الرياض فى زيارة للسعودية تستغرق عدة أيام، وذلك لإحياء حفل فنى فى موسم الرياض. 

 

وقامت العلاقات العامة بمصر للطيران، بالإشراف على إنهاء إجراءات سفرها على رحلة الشركة رقم MS651 صباح اليوم، والمتجهة إلى الرياض. 

Advertisements

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كارمن سليمان تغادر إلى لرياض لإحياء حفل فنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا