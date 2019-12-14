شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تغادر إلى لرياض لإحياء حفل فنى والان مع تفاصيل الخبر
وقامت العلاقات العامة بمصر للطيران، بالإشراف على إنهاء إجراءات سفرها على رحلة الشركة رقم MS651 صباح اليوم، والمتجهة إلى الرياض.
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