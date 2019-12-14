تراند اليوم : القبض على مذيعة شهيرة بعد اعتدائها بالضرب على صديقها

ألقت الشرطة البريطانية القبض على كارولين فلاك، المذيعة بـ “لوف إيلاند”، بالاعتداء على صديقها بضربها تمثال نصفي في منزلها.

تم استدعاء الشرطة إلى منزلها في “إزلينجتون”، شمال لندن، حيث تعيش مع صديقها لويس بورتون، في الساعة الخامسة صباح يوم الخميس.

وقالت رجال الشرطة أمس إنهم حضروا إلى المنزل بعد اتصال من لاعب التنس وعارض الأزياء لويس البالغ من العمر 27 عامًا، بعد أن اندلع خلاف بينهما.

وقالت صحيفة “ذا صن” إن “لويس” لم يصب بأذى، بينما احتاجت “كارولين” (40 عامًا) لاحقًا إلى العلاج في المستشفى بعد أن أصابت نفسها بطريق الخطأ جراء زجاج مكسور خلال المشاجرة بينهما.

وقال أحد الجيران: “لقد استيقظت من قبل رجال الشرطة والمسعفين في الساعات الأولى من صباح الخميس. كانت هناك العديد من سيارات الشرطة في منزل كارولين. أنا أعرف كارولين وهذا الرجل. إنها ودودة للغاية وتتحدث إلينا دائمًا”.

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وقال مصدر آخر إن “لويس” سمع يصرخ قائلاً: “Bruv، كنت عاديًا حتى التقيت بها”.

وأطلق سراح “كارولين”، ومن المقرر أن تمثل أمام محكمة الصلح في 23 ديسمبر.

ورفضت قناة “ITV” التعليق، لكن مصدرًا قال: “هذا كابوس مطلق قريب جدًا من بداية المسلسل الذي كان مقررًا أن تقوم بتصويره في جنوب أفريقيا في أوائل الشهر المقبل. لا أحد يعرف بالضبط ما حدث، أو كيف ستنتهي عملية المحكمة”.

وقال متحدث باسم النجمة التلفزيونية: “نؤكد أن الشرطة حضرت منزل كارولين بعد حادث داخلي خاص. إنها تتعاون لحل الأزمة. لن نقدم أي تعليقات أخرى لأسباب قانونية”.