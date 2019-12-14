ضاحي خلفان ينفي الاساءة الى الشعب السعودي

كتب امير فتحي في السبت 14 ديسمبر 2019 11:52 صباحاً - نفى نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، اليوم السبت، ان يكون هو صاحب تغريدة مسيئة للشعب السعودي.

ونشر ضاحي خلفان صورة عن التغريدة المسيئة وقال: “فقط للعلم هذه ليست تغريدة لي…الشعب السعودي في القلب والعين وفي الفؤاد واخوان نورة معروف عنهم الذكاء والفطنة …كيف لا وهم أصل العرب…”.

والتغريدة المذكورة المسيئة وصفت الشعب السعودي بأنه “فاشل لا يستطيع فرشاة اسنان”.

وكان جمال ريان، مذيع الجزيرة، قد نشر صورة عن التغريدة وكتب: “وجهوا معي التحية للشعب السعودي البطل الذي اجبر الفريق شرطي ضاحي خلفان على حذف هذا التغريدة”.