شاهد .. حفل زفاف الفنانة ” ريم هلال ” بحضور نجوم الفن

كتب امير فتحي في السبت 14 ديسمبر 2019 11:52 صباحاً - أقيم يوم الخميس الماضي حفل زفاف الفنانة المصرية ” ريم هلال ” على أحد رجال الاعمال من خارج الوسط الفني في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وسط حضور عددا من نجوم الفن .

والذين جاء من بينهم كلا من الفنانين دنيا المصري ولقاء سويدان ومها أحمد وعبير منير .

وحرصوا على نشر صورا ومقاطع فيديو من حفل الزفاف عبر حساباتهم الشخصية على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .