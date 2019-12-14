شاهد .. حفل زفاف الفنانة ” ريم هلال ” بحضور نجوم الفن

كتب امير فتحي في السبت 14 ديسمبر 2019 11:52 صباحاً - أقيم يوم الخميس الماضي حفل زفاف الفنانة المصرية ” ريم هلال ” على أحد رجال الاعمال من خارج الوسط الفني في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وسط حضور عددا من نجوم الفن .
والذين جاء من بينهم كلا من الفنانين دنيا المصري ولقاء سويدان ومها أحمد وعبير منير .
وحرصوا على نشر صورا ومقاطع فيديو من حفل الزفاف عبر حساباتهم الشخصية على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .
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