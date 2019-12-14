أمور ممنوع القيام بها بحضرة الملكة إليزابيت

متابعة بتجــــــــــرد: يهتم الجمهور البريطاني خاصة والعالم بشكل عام بأخبار العائلة البريطانية الملكية إلى حدّ الشغف، من أخبار الأمير هاري وميغان ماركل، إلى أخبار الأمير وليام والدوقة كيت ميدلتون وأطفالهم وكل تحرّكاتهم.

حتى الملكة إليزابيت تُحظى بحصة كبيرة من إهتمام وسائل الإعلام، وهي المعروف عنها صرامتها وقساوتها الزائدة في كثير من الأحيان. لمقابلة الملكة تقاليد خاصة بحسب المصادر الملكية، التي أوضحت أنّه “لا توجد قواعد سلوك إلزامية عند مقابلة الملكة أو أحد أفراد العائلة المالكة، لكن يجب مراعاة الأشكال التقليدية”. وكما هو الحال مع أي شيء يتعلّق بالآداب الملكية، فإنّ هذه المعايير تبدوغريبة بعض الشيء:

ممنوع لمس الملكة

يعود تاريخ هذه القاعدة إلى العصور الوسطى، كما يقول المؤرّخ كيت ويليامز: “تم تعيين الملوك إلهًا للحكم من قبل الله، لذلك كان يُنظر إليهم كآلهة، لذا طالبوا بمعاملتهم كآلهة”. ورغم تغيّرعادات “تأليه” العائلة المالكة مع الوقت، إلاّ أنّ هذا لا يعني أنّه يمكن لمس الملكة.

عام 2009 وضعت السيدة الأمريكية الأولى آنذاك، ميشيل أوباما، ذراعيها حول الملكة، وهذا أثار حفيظة “أصحاب البروتوكول” في القصر.

الخبراء نفسهم أبدوا إنزعاجهم من “ليبرون جيمس” نجم كرة السلّة عندما وضع ذراعه حول دوقة كامبريدج كيت ميدلتون في صورة عام 2014، لكن المتحدثة باسم العائلة المالكة قالت حينها إنّه لم يتم خرق أي بروتوكول، وهذا يشير إلى أنّ الملكة وحدها من تُطبّق عليها هذه المعايير.

لا تقابل الملكة فارغ اليدين

ماذا يمكنك أن تقدّم لملكة تملك كل شيء؟ رغم ذلك، عليك التفكير بتقديم هدية. على سبيل المثال، إذا كانت تقوم بزيارة إلى بلدتك أو بلدك، عليك تقديم أي شيء يعكس حضارة المكان.

الوقوف عند دخول الملكة إليزابيث

يجب أن تقف دائمًا عندما تدخل الملكة الغرفة. قد تجلس فقط بعد أن تقوم هي نفسها بذلك.

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الإنحناء عند المصافحة

عليك أن تنحني عند مصافحة الملكة، وأن تقف على مسافة معقولة وأن لا تقترب كثيراً منها. من الضروري الإنتباه إلى إقتصار السلام على المصافحة، فالعناق ممنوع.

عدم تجاهل قواعد اللباس أو تسمية الملكة باسمها

من الضروري الإنتباه إلى نوع المناسبة عند لقاء الملكة إليزابيث. لا يمكنك إرتداء ما تريد بل بحسب القواعد والأصول. وفي حين أنّ العائلة المالكة قد تكون مألوفة للغاية بالنسبة للكثيرين، ورغم معرفتهم بألقابهم الخاصة، لا يجب مناداتهم باسمائهم أو ألقابهم.

وهنا ينصح القيّمون على البروتوكول بمخاطبة الملكة عبر “صاحبة الجلالة” أو “سيدتي” عند دخولها وخروجها من المكان. القيّمون حذروا من مناجاتها بـ ” ليز” أو “ليزي” ، أو حتى “عزيزتي”.

لا تتكلّم حتى تتكلّم الملكة

فُرضت هذه القاعدة حتى تتمكّن صاحبة السمو الملكي من التحكّم في كل جانب من جوانب المحادثة – بما في ذلك الخروج منها بطريقة ترضيها وحدها.

لا تبدأ بتناول الطعام قبلها

بغض النظر عن مدى إنتشار فتات المآدب اللذيذة أمامك، فبإمكانك البدء في تناول الطعام بمجرد قيام الملكة بذلك. لذا، من الأفضل أن تتناول وجبة خفيفة سريعة مسبقاً، وعندما تنتهي هي من تناول الطعام، عليك التوقف فوراً.