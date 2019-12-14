سلمان خان وكاترينا كيف يلتقيان رئيسة وزراء بنغلاديش

متابعة بتجـــــــــرد: ذكرت مصادر صحافية أنّ نجم بوليوود سلمان خان والنجمة كاترينا كيف التقيا رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة، خلال وجودهما في بنغلادش من أجل إحياء ليلة افتتاح دوري بنغلاديش الممتاز.

وشارك سلمان البالغ من العمر 53 عامًا، جمهوره، بصورة جديدة له مع رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة وبرفقته الممثلة كاترينا كيف عبر حسابه الخاص في انستقرام، معلقًا عليها بالقول: ” أنا وكاترينا، مع رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، لقد كان من دواعي سروري وشرفي أن التقيت سيدة جميلة”.

سلمان المعروف بنشاطه المهني الكبير من دون ملل، يواصل الليل بالنهار، للانتهاء من تصوير فيلمه الأخير “دابانغ 3” ، حيث سيظهر مع النجمة سوناكشي سينها، وابنة الممثل المخضرم ماهيش مانغريكار، ساي مانغريكار.

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والفيلم من إخراج برابوديفا، ومن المقرر عرضه في 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وفي السياق، بدأ سلمان أيضًا في تصوير فيلمه الجديد Radhe Your Most Wanted Bhai حيث يقوم بالإخراج برابهو ديفا، وهو من بطولة ديشا باتاني، ورانديب هودا، وجاكي شروف. ومن المتوقع عرضه بعيد الفطر المقبل.

وكان فيلم “بهارات” آخر عمل قدمته كاترينا كيف، بجوار سلمان خان، حيث يُنتظر أن تكشف الأيام القليلة القادمة عن أعمال جديدة.