دينا الشربيني تؤجل “زي الشمس” وتخوض ماراثون دراما رمضان 2020 بهذا المسلسل

متابعة بتجــــــــــرد: تراجعت الفنانة دينا الشربيني عن فكرة تقديم الموسم الثاني من مسلسل “زي الشمس” واستقرت مع الكاتب تامر حبيب، على تقديم مسلسل جديد بعنوان “لعبة النسيان” مقتبس عن فورمات أجنبي، ومن المقرر اختيار أبطاله ومخرج العمل والبدء في تصويره عقب الانتهاء من كتابة الحلقات الخمس الأولى، تمهيدا لعرضه في موسم دراما رمضان 2020 على شبكة قنوات MBC.

دينا الشربيني تحمست أولا لتقديم ملحمة “شفيقة ومتولى” بعمل درامي في مارثون دراما رمضان 2020 وتم تكليف تامر حبيب بكتابة السيناريو مع ورشة عمل، ولكنها تراجعت فجأة عن المشروع وقيل إنها تلقت تحذيرا من مقارنة لن تكون في صالحها بينها وبين النجمة الراحلة سعاد حسني التي قدمت نفس الشخصية في فيلم شهير أمام النجم الراحل أحمد زكي وكوكبة من نجوم السينما المصرية.

وعادت بعدها دينا الشربيني للكلام عن تقديم الجزء الثاني من مسلسل “زي الشمس”، وتم تكليف حبيب أيضا بكتابة العمل بدلا من مؤلفة الجزء الأول مريم نعوم، ولكن صادف المشروع “فتورا” لدى أبطال الجزء الأول ومنهم أحمد السعدني وريهام عبد الغفور وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وأعلن بعضهم التعاقد بالفعل على بطولة مسلسلات أخرى بنفس الموسم.

وهربا من الأزمات اتفقت دينا مع تامر حبيب على البحث عن فورمات أجنبي مشابه لمسلسل “زي الشمس” يمكنها تقديمه ببطولة عدد آخر من النجوم، وتم الاستقرار بالفعل على سيناريو “لعبة النسيان” ولم يتم الاتفاق حتى اللحظة على اسم المخرج، ولا الأبطال المشاركين في المسلسل الجديد، ولن يعلن موعد بدء التصوير إلا بعد استكمال كتابة الحلقات الخمس الأولى، علما أن أغلب مسلسلات موسم دراما رمضان 2020 بدأت التصوير بالفعل خاصة وأن الفضائيات المصرية والعربية باتت تشترط تسليم الحلقات العشر الأولى قبل أيام من بداية الشهر الفضيل حتى تتمكن من تسويقه إعلانيا لتغطية نفقات شراء حقوق العرض.