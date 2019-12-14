رسميا: أحمد السقا خارج مارثون دراما رمضان 2020

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن الفنان أحمد السقا رسميا خروجه من المنافسة بماراثون دراما رمضان 2020، رغم توقيعه على عقد بطولة مسلسل جديد من إنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر أن يتفرغ السقا للانتهاء من تصوير فيلمه الجديد “العنكبوت” مع النجوم منى زكي وظافر العابدين ويسرا اللوزي، على أن يبدا بعدها بطولة مسرحيته الجديدة “زوجة رجل مهم”.

السقا حسم مسألة عدم مشاركته في موسم دراما رمضان 2020 مساء أمس على هامش حضوره حفل جوائز “الأفضل 2019” وتكريمه عن دوره بمسلسل “ولد الغلابة” مؤكدا أنه سيغيب عن الموسم الجديد دون إبداء أسباب، وسبق أن كشف موقع “بتجـــرد” عن موافقة السقا على العودة إلى المسرح بعد غياب 16 عاما والمشاركة في بطولة مسرحية جديدة بعنوان “زوجة رجل مهم” من بطولة النجمة منى زكي ومن المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بعد مد فترة العروض لشهر مارس المقبل.

وبحسب بعض المصادر فإن منى والسقا سيحسمان موعد البدء في بروفات المسرحية عقب الانتهاء من تصوير فيلمهما “العنكبوت”، وانتهاء منى زكي من تصوير فيلمها الثاني ” الصندوق الأسود”، وتدور أحداث المسرحية حول زوجة تجسد شخصيتها منى تتعاون مع عدة نساء لتنفيذ المقالب في أزواجهن للحصول على حقوقهن منهم.

يشار إلى أن آخر أعمال النجم أحمد السقا السينمائية فيلم “هروب اضطراري” والذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي، وحقق أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية بـ 58 مليون جنيه، وشارك في بطولته أمير كراره، غادة عادل، فتحي عبد الوهاب، مصطفى خاطر، باسم سمرة، أحمد زاهر، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج ندى السبكي، وتفرغ بعدها لبطولة مسلسل “ولد الغلابة” أمام النجمة مي عمر الذي عرض بماراثون دراما رمضان 2019.