دانيال كريغ يودّع جايمس بوند

متابعة بتجــــــــــرد: بعد سلسلة من التأجيلات، كشفت استديوهات مترو غولدوين ماير انتهائها من تصوير الجزء الخامس والعشرين لسلسلة أفلام جايمس بوند بعنوان “لا وقت للموت”، المقرر طرحه في شهر نيسان/أبريل القادم. جرى الإعلان عن ذلك من خلال نشر صورة للنجم دانيال كريغ والمخرج كاري فوكوناجا في استديوهات باينوود مع عبارة: “تم الانتهاء من تصوير فيلم “لا وقت للموت”، نراكم في صالات السينما في شهر أبريل القادم”.

إلا أن الجزء الخامس والعشرين من سلسلة أفلام جايمس بوند سيكون المشاركة الأخيرة للنجم دانيال كريغ، علماً أن كريغ جسّد دور جايمس بوند منذ العام 2006. وفي هذا السياق، قال كريغ: “لقد أدّيت الدور بشكل جيد، وامتدّت تجربتي لأكثر من عقد من الزمن”.

يذكر أن كريغ أدّى دور جايمس بوند في أربعة أفلام، كان أولها فيلم Casino Royale في العام 2006، وفيلم Quantum of Solace في العام 2008، ومن ثم فيلم Skyfall في العام 2012، وفيلم Spectre​ في العام 2015، على أن يكون فيلم No Time to Die مغامرته الأخيرة مع شخصية جايمس بوند.