تينا تورنر احتفلت بعيدها الثمانين

متابعة بتجـــــــــــرد: احتفلت النجمة الأميركية ​تينا تورنر​ بعيدها الثمانين، ونشرت عبر يوتيوب شريط فيديو أكدت فيه أنّها لا تزال تبدو رائعة وتشعر بحالة جيدة. وأضافت تينا: “لقد عانيت من أمراض خطيرة للغاية أحاول التغلب عليها حالياً”.

وقد تلقت ترنر العديد من المعايدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الداعمة لها باعتبارها من بين القلائل من أبناء جيلها الذين استطاعوا أن يجتازوا المعاناة بسبب الإدمان على المخدرات والكحول.

يذكر أن تينا عانت من سكتة دماغية في العام 2013 ، وتم تشخيص إصابتها بسرطان المعدة في العام 2016، قبل أن تصاب بمرض في الكلى بعد ذلك.