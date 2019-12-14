وليد الجيلاني يُمتع جمهوره في سمرات الرياض

متابعة بتجـــــــــــرد: قدّم الفنان وليد الجيلاني، حفلاً غنائيا طربياً تألق فيه، ضمن سمرات الرياض، وأبدع في تقديم المقامات بصوت عذب، وسط أجواء ليلية ساهرة .

وغنّى الجيلاني لجمهوره عدداً من أغانيه، منها “حسد يحسدونا”، التي رددها الجمهور معه، ثم انتقل إلى أغنية “الخجل يكرمه”، التي أبهرت الحضور.

وتألق الجيلاني في أغنية “مراهن على فراقي”، ثم تابع حفله بأغنية “مشتاق” و”أيامهم والليالي” وأغنية “أنتي الهوى”.

وتشكّل هذه الحفلات، الجانب الفني والطربي لموسم الرياض الترفيهي، الذي جذب أنظار العالم، وقدم الترفيه بأشكال لم تحدث في منطقة الشرق الأوسط من قبل، وسط إقبال الملايين من داخل وخارج المملكة لمتابعة الفعاليات الممتعة.

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وتتضمن قائمة حفلات سمرات موسم الرياض، الذي تقدمه الهيئة العامة للترفيه، وتنظمه شركة روتانا، أسماء كبيرة ولامعة في الساحة الفنية العربية، بعد أن كانت الانطلاقة مع الفنان القدير طلال سلامة وفنان العرب محمد عبده.

وكان الحفل في صحراء الرياض الجميلة، وتحديداً في منتزة الثمامة، ضمن محمية الملك خالد الملكية، الذي احتضن سمرات موسم الرياض الذي تقدمه الهيئة العامة للترفيه، وتنظمه شركة روتانا، وسط ديكورات التراث السعودي من تصميم رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية معالي المستشار تركي آل الشيخ.