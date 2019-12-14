ليلة مميزة لـ ماجد المهندس في سمرات الرياض – بالصور

متابعة بتجـــــــــرد: عاش جمهور الفنان ماجد المهندس، ليلة من إبداعاته في الحفل الذي أقيم ضمن سمرات الرياض، وهو الحفل الذي جاء في أجواء، تناسب الفن الطربي الأصيل الذي اعتاد جمهور المهندس عليه.

وهنّأ الجمهور، الفنان المهندس، على اختياراته لأغانيه في هذا الحفل، معربين عن سعادتهم لوجوده. وبادلهم المهندس بالمقابل شعوره بالسعادة لحضوره معهم وسط هذه الأجواء الجميلة.

ومن الأغاني التي قدمها المهندس في هذه الليلة، “عطشان يا برق السما”، “أنا مسير”، “دام السماء عيونك” و”أشوفك”.

وكانت الفنانة أصالة، قبل الحفل أشادت بالفنان ماجد المهندس ، وقالت إنها تعشق صوته واحساسه، وصوته أسهل صوت يبكيها في الحياة.

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وتشكّل هذه الحفلات، الجانب الفني والطربي لموسم الرياض الترفيهي، الذي جذب أنظار العالم، وقدم الترفيه بأشكال لم تحدث في منطقة الشرق الأوسط من قبل، وسط إقبال الملايين من داخل وخارج المملكة لمتابعة الفعاليات الممتعة.

وتتضمن قائمة حفلات سمرات موسم الرياض، الذي تقدمه الهيئة العامة للترفيه، وتنظمه شركة روتانا، أسماء كبيرة ولامعة في الساحة الفنية العربية. بعد أن كانت الانطلاقة مع الفنان القدير طلال سلامة وفنان العرب محمد عبده.

وكان الحفل في صحراء الرياض الجميلة، وتحديداً في منتزة الثمامة، ضمن محمية الملك خالد الملكية، الذي احتضن سمرات موسم الرياض الذي تقدمه الهيئة العامة للترفيه، وتنظمه شركة روتانا، وسط ديكورات التراث السعودي من تصميم رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية معالي المستشار تركي آل الشيخ.