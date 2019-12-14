ماريا إدوارد: والدي يغار علي.. ولا أحد ينافسه بهذا اللون!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشفت الفنانة المصرية ماريا إدوارد تفاصيل علاقتها بوالدها الفنان إدوارد، مشيرة إلى أن هناك كيمياء بينهما، وأنهما متشابهان لدرجة كبيرة في كل شيء.

وقالت ماريا في لقاء خاص مع "فوشيا": "أشبه والدي في الشكل والغناء والمزيكا حتى عندما نجلس معًا نضحك كثيرًا".

وأضافت: "لا أغير على والدي، ولكنه يغير علي كثيرًا، فمثلا يجب أن يرى فستاني قبل أن أرتديه والمكياج والشعر، كما أحيانًا يرفض أن أنشر صورة معينة على إنستغرام".

وتابعت: "إذا كان كلامه يعقل فحينها أسمع كلامه على الفور، ولكن عندما لا أكون مقتنعة آخذ موقفًا وأعبر عن رأيي".

وأردفت: "والدي عندما يتعصب أنفه تحمر كثيرًا، وغالبًا ما يتجمع المعجبون حولي في غيابه".

Advertisements

وعن السر وراء انخفاض وزن والدها إدوارد بشكل ملحوظ مؤخرًا، قالت ماريا: "مؤخرا أصبح يأخذ حذره ويذهب إلى الجيم ويمارس الرياضة ويسير على نظام غذائي سليم".

وواصلت: "لم يجر أي عملية جراحية، اعتمد فقط على الجيم والغذاء السليم"، وأشارت في حديثها لـ"فوشيا" إلى أن أقرب الأفلام إلى قلبها من التي شارك فيها والدها، هو فيلم "عسل أسود".

وعن إطلالتها بالفستان الأبيض المنفوش، قالت: "من تصميم المصمم أحمد مغازي، وأنا أحب الفساتين المنفوشة ويشبه شخصيتي كثيرًا، فأنا أشعر أحيانًا أنني من ديزني لاند".

وتابعت: "البعض لا يعرف أن والدي يغني باللغة الإسبانية بشكل رائع، هو مميز جدًا في هذا اللون ولم أر أحدًا في مصر ينافس والدي في هذا اللون"، واختتمت حديثها بغناء جزء من إحدى أغاني والدها.

وظهرت الفنانة الشابة ماريا ابنة إدوارد ضمن مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي تدور أحداثه في فترة الخمسينيات والحياة الاجتماعية من خلال العديد من الحواديت المتشابكة والمتداخلة، مع تناوله بشكل مشوق، وتجسد دور مطربة ضمن الأحداث.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تشارك فيها ماريا في عمل فني بعد مسلسل "صاحب السعادة" مع الزعيم عادل إمام، والذي تم طرحه من حوالي 5 سنوات وشارك في بطولته كل من الفنانة لبلبة، وخالد زكي، وأمينة خليل، ونهال عنبر، واشرف زكي، ومن تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام.