داليدا خليل ترفض الخضوع لهذه العملية التجميلية.. وتؤكد: شعري باروكة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تخوض الممثلة اللبنانية داليدا خليل تجربة جديدة فريدة من نوعها في مسلسل "سر"، إذ تجسد شخصية "تالين" التي فرضت عليها إطلالة جديدة لم يعتد عليها الجمهور شكلا ومضمونا، حيث تتمتع شخصيتها بالذكاء والأنوثة في معادلة تجعل المرأة خطرة بخاصة لجهة الأفكار التي من الممكن أن تسعى لتنفيذها، بخاصة وأنَّ العمل ذا طابع بوليسي ورومانسي اي يتناول قصة جريمة غامضة يتهم فيها عدد من الأشخاص ليبدآ بعد ذلك البحث عن الفاعل الحقيقي الذي اقدم على هذا الفعل الشنيع.

ولا تخفي هذه الممثلة المتميزة سعادتها بهذا العمل، منتظرة بفارغ الصبر بدء عرض المسلسل الذي وقفت فيه أمام نجمين كبيرين بسام كوسا وباسم مغنية، لافتة

تجدر الاشارة، الى أنَّ الممثلة داليدا خليل كان قد شاركت في وقت رمضان الماضي كضيفة شرف في مسلسل "هوجان" الذي هو من بطولة محمد إمام وكوكبة من النجوم المصريين.

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من جهة ثانية، لا تتردد الممثلة داليدا خليل في التعبير عن حزنها لما يجري في الشارع اللبناني منذ اندلاع الصورة، مستنكرة حالات الانتحار الي يلجأ إليها عدد من الأشخاص الذين يختارونه وسيلة للتخلص من ازماتهم المادية، معتبرة ان من حق الشعب ان يعبر عن رأيه بحرية والحصول على أدنى متطلبات الحياة.

واللافت، ان الممثلة داليدا أطلقت منذ أيام تغريدة مستنكرة للفياضانات التي يشهدها لبنان إذ قالت: "شو ناطرين؟ الناس تغرق كل يوم بالشوارع؟ أو سقف بيت جديد يوقع ع راس سكانه؟ عنجد شو هالبرودة الاعصاب الشعب بين الحريق والغريق ومن المؤسف كيف مختلفين على التسويات والاتفاقات ..".

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع الممثلة داليدا خليل، إذ تحدثت عن الشخصية الجديدة التي تتقمصها في مسلسل"سر"، فضلا عن تطرقها إلى السبب الأساسي لحلولها ضيفة شرف على" مسلسل هوجان"، رافضة الخضوع الي عملية تجميلية تتمثل بشفاه الأخطبوط أو الشيطان.

كما عبرت عن رأيها بالحسد والشر الموجود في الحياة وأجابت على أسئلة تتعلق بأدوارها المميزة التي أدتها في الفترة الأخيرة، وكيف أنها تعتبر نفسها محظوظةً لأدائها تلك الأدوار، البقية في الفيديو...