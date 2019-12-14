ملكة إسبانيا ترتدي تنورة بثمن لن تتوقعيه.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تخطف ليتيزيا ملكة إسبانيا، الأنظار بإطلالتها أينما كانت، فهي دائمًا ما تتميز بالأناقة الممزوجة بالبساطة والجاذبية دون تكلف.

تألقت ملكة إسبانيا بإطلالة عصرية مواكبة للموضة، خلال مشاركتها في ندوة حول سلامة الطرق في شركة Arbetis في مدريد، مساء الخميس.

وفي الصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يمكن رؤية كيف بدت الملكة ليتيزيا (47 عامًا) في غاية الجاذبية، حيث ارتدت توبًا اسود بسيطًا نسقته مع تنورة عصرية ذات أزار وحزام أبرز رشاقة خصرها، ومزينة بنقشة جلد الثعبان، من علامة "زارا"، وعلى عكس المتوقع، بلغ ثمن التنورة 67 دولارًا فقط.

أضفت الملكة مزيدًا من الجاذبية لإطلالتها، ببوت طويل باللون الأسود ذي كعب رفيع، كما تركت شعرها منسدلًا واعتمدت مكياجًا بسيطًا ذا درجات البرونزي والأحمر الوردي الهادئ، كما اختارت أقراطًا مميزة من الماس.

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وفي الندوة التي اُقيمت في مقر شركة Arbetis، شاركت الملكة في مناقشة تقرير حديث صادر عن كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، بشأن التأثير الاجتماعي والاقتصادي على حوادث المرور وفيما يتعلق بضحايا هذه الحوادث من الأطفال.

وعلى غرار عدد من السيدات من البلاط الملكي، مثل كيت ميدلتون، لا تخشى الملكة ليتيزيا تكرار إطلالاتها وتنسيق أزيائها بلمسات مختلفة كل مرة؛ إذ يُذكر أنَّ ليتيزيا سبق وارتدت هذه التنورة في شهر يناير من هذا العام، أثناء استقبالها أعضاء من مجلة فوغ الإسبانية واللجنة المنظمة لحدث Fruit Attraction، وذلك في قصرها الملكي " لازارزويلا".

وبالإضافة إلى هذا الحدث، أمضت ليتيزيا أسبوعًا مزدحمًا بالأعمال والمهام؛ إذ شاركت مؤخرًا في "مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2019" COP25 في مدريد، والذي تم تنظيمه تحت رئاسة تشيلي إلى جانب الدعم اللوجستي من حكومة إسبانيا، واستمر من يوم الـ 2 من ديسمبر إلى اليوم الـ 13 من الشهر نفسه.

هذا وشاركت الملكة في الحدث، من دون زوجها الملك فيليب، والذي يذكر أنها تزوجته في كاتدرائية "المودينا" بمدريد، في مايو عام 2004، وأثمر زواجهما عن الأميرتين "ليونور" (14 عامًا) و"صوفيا" (12 عامًا).

ويجدر بالذكر أنه قبل دخولها القصر الملكي والحصول على اللقب، عملت ليتيزيا سابقًا كمراسلة لقناة إخبارية إسبانية تدعى "24 ساعة"، كما عملت كمذيعة أسبوعية في برنامج إخباري آخر.