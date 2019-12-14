إليسا تتعافى من "سرطان الثدي" وتكشف موعد طرح ألبومها الجديد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت النجمة اللبنانية إليسا، إنها تعافت بشكل كامل من مرض "سرطان الثدي"، الذي أُصيبت به في العام الماضي، معلنةً أنها لن تخضع لعمليات أخرى بعد رحلة علاجها التي استمرت قرابة عامين في الخارج.

وأوضحت إليسا، على هامش حفلها الذي أحيته في مصر أمس على مسرح الأوبرا بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أنها ستتواجد على الساحة الفنية في الفترة المقبلة بشكل أكبر، كي ترضي طموحات جمهورها وتعوض الفترة التي غابت فيها عنهم غالبية الوقت.

وفي نص كلمات إليسا قالت: "الحمد لله صحتي بقيت بخير ومبسوطة بعد الشفاء وسأتواجد الفترة المقبلة بشكل أكبر على الساحة الفنية، في كيميا تجمعني بالشعب المصري مع احترامي لجميع الشعوب بس مصر بلدي التاني واللهجة سهلت عليا كتير".

وأعلنت إليسا، موعد طرح ألبومها المقبل قائلةً إنها تعمل على تجهيز بقية أغنيات الألبوم مع تسجيل ما استقرت عليه على أن يكون الألبوم جاهزًا للطرح في عيد الفطر المقبل 2020، مؤكدةً أنه سيتضمن 4 أغنيات باللهجة اللبنانية وباقي الأغنيات باللهجة المصرية.

ووسط تصفيق الجمهور على وقع أغانيها قامت إحدى الفتيات من مقعدها متجهةً ناحية المسرح وأهدت إليسا باقة "ورد" وأعربت لها عن سعادتها بلقائها.

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وأمتعت إليسا الجمهور بالعديد من الأغاني منها: "سهرني يا ليل، يا مرايتي، إلى كل اللى بيحبوني، وحشتوني، أسعد واحدة، عيشالك، لو في، كرمالك، خدني معك، كرهني، بتمون، أجمل إحساس، عكس اللى شايفنها"، ومن أغنيات الزمن الجميل قدمت: "لولا الملامة، وطب وأنا مالي" للنجمة الراحلة وردة الجزائرية، وأغنية "نسم علينا الهوا" للنجمة فيروز.

وكانت آثار العملية الجراحية التي أجرتها الفنانة اللبنانية إليسا في يدها اليمنى واضحة، في آخر ظهور لها رغم مرور 9 شهور في العاصمة البلجيكية بروكسل، في شباط الماضي للتخلص من احتقان المياه الناتج عن العلاج الذي خضعت له للشفاء من مرض سرطان الثدي.

ونشر المنتج يوسف حرب، صورة جمعته بالفنّانة إليسا، أثناء تواجدها بالمكسيك لإحياء حفلها ضمن جولتها الغنائية، لكنّ عددًا من المتابعين ركزوا على يد إليسا المتورّمة، التي بدت عليها آثار العملية واضحة، متمنين لها الصحة والعافية وأن تبقى قوية لتواصل مسيرتها الفنية.

وكانت إليسا، أعلنت عن مرضها بسرطان الثدي من خلال تجسيد واقعي لما حدث لها من خلال فيديو كليب أغنية "إلى كل اللي بيحبوني"، والذي حمل اسم ألبومها الماضي وذلك في مفاجأة غير متوقعة من جمهورها الذي دعمها في رحلة علاجها.