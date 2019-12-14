رجاء الجداوي: اعتمد هذا المصمم..وخط أزيائي يناسب المرأة الأربعينية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

قالت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، إنها دائمًا ما تختار أزياءها بنفسها، إلا في المهرجانات والمناسبات الفنية، تعتمد بشكل كامل على اختيارات مصمم الأزياء هاني البحيري.

وأوضحت رجاء في لقاء خاص مع "فوشيا"، على هامش حفل إطلاق خط أزياء هاني البحيري الجديد والذي يتضمن خط أزياء باسم الفنانة القديرة: "أترك نفسي تماماً لهاني البحيري على الريد كاربت، وهذا شيء على غير عادتي تماماً".

وتابعت: "ذهبنا لإسبانيا، واختار لي فستانًا رائعًا في حفل عرض أزياء هناك"، ليقاطعها المصمم هاني البحيري ويتحدث لـ"فوشيا" قائلًا: "مشاركة رجاء الجداوي في كولكشن هذا العام أمر يدعونا للفخر، لأنها قيمة وقامة".

وعن خط أزياء رجاء الجداوي، قالت الفنانة المصرية: "الأزياء لا تناسب الصغيرات، نستهدف السيدات الأكبر سنًا مثل 40 عامًا فأكثر"، ليداعبها البحيري بأنها أصغر سنًا قائلًا: "عشرينات مثلاً".

وقال البحيري: "بأسلوب مدام رجاء يمكن للسيدة فوق الـ40 أن ترتدي أزياء شيك بلمسة خاصة مناسبة لعمرها وغير مبتذل".

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وأضاف: "الفنانة رجاء لها تاريخ طويل وخبرة في عالم الأزياء، هي تعرف جيدًا الفستان المناسب لها ولشكلها وبشرتها".

وفي نهاية حديثها قالت رجاء: "شوفي نفسك في مرايا كاملة، وليست مرايا الحمام، هتحليكي دايمًا، شوفي عيوبك فين وحاولي تغطيها، مش تبرزيها، ميبقاش جسمي اتغير وأظهره.

ودائمًا ما تظهر رجاء الجداوي مع هاني البحيري في كافة المناسبات والمهرجانات الفنية، حيث يحضران سويًا مهرجان القاهرة، ويتشاركان التصوير على السجادة الحمراء.

وكانت الفنانة رجاء الجداوي قد احتفلت منذ أيام بعيد ميلاد حفيدتها، متمنيه لها السعادة والنجاح في حياتها، ونشرت صوراً تجمعها بها عبر حسابها على "إنستغرام"، قائلة: "كل سنة وأنتي طيبة يا روضة يا نورعيني وحياة قلبي الصغنونة يارب يبارك فيك ويسعدك وينجحك ويحفظك من كل شر بحبك أوي أوي أوي".

وهنأتها عدد من صديقاتها داخل الوسط الفني، وقالت الفنانة عبير صبري: "كل سنة وهي طيبة وربنا يخليكم لبعض"، كما قالت الفنانة بدرية طلبة: "ربنا يفرح قلبك بها"، أما الفنانة إيمان العاصي، قالت: "حبيبتي"، وكتبت الفنانة زينة، قائلة: "جميلة البنوتة ما شاء الله شبه جدتها".