نيكي ميناج بإطلالة بالآلاف.. وتايلور سويفت سيدة العقد في حفل بيلبورد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهد أمس الخميس حفلَ Billboard Women in Music في لوس أنجلوس، للاحتفاء بأبرز نجمات عالم الموسيقى وتكريمهن.

أُقيم حفل بيلبورد الفاخر في مسرح " هوليوود بلاديوم" بلوس أنجلوس، وجمع كوكبةً من أبرز النجمات، أبرزهن نيكي ميناج وتايلور سويفت.

وعلى الرغم من إعلان نيكي ميناج (37 عامًا) اعتزالها في وقت سابق من هذا العام، إلا أنه تم تكريمها في الحفل وحازت على جائزة Game Changer.

وكما هو متوقّع، اختارت نيكي إطلالة جريئة ولافتة، وحسبما نشرته صحيفة "ديل ميل" البريطانية، ارتدت نيكي فستانًا أسود ضيقًا ذا فتحات جريئة من توقيع علامة "مايكل كوستيللو"، والذي تبلغ قيمته ما يصل إلى 6672 دولارًا.

وأكملت نيكي إطلالتها بتسريحة ذيل فرس وغرة أمامية، مع مكياج ناعم ركّز على الآيلاينر، هذا وركّزت نيكي في خطابها على صديقها مغني الراب الراحل "جوس ورلد" (21 عامًا)، والذي تُوفي قبل أيام نتيجة الإصابة بأزمة قلبية في مطار شيكاغو بالولايات المتحدة.

وقالت نيكي في خطابها: "قبل إحدى حفلاتي، كان جوس يُمسك بيدي ويُخبرني أن أهدأ وأصلي، وسرعان ما هدأتُ وتعجبتُ من تأثيره. أعلم أن هذا الحفل عن سيدات الموسيقى، ويشرفني الوجود هنا، ولكني لا أستطيع الشعور بالراحة للتحدث عن نفسي بينما توفي شخص مهم جدًا لثقافتنا".

وأنهت نيكي خطابها وقالت: "لقد أردت أن أشجع كل شخص على الانفتاح والتحدث بشأن ما يحتاجون التحدث عنه، وليكونوا صادقين ويتلقوا المساعدة".

ويُعد هذا هو أحدث ظهور لنيكي بعد إعلانها زواجها، كما أنه في الصور يمكن رؤيتها ترتدي خاتم زواج ضخمًا من الألماس.

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وبالإضافة إلى نيكي ميناج، حصلت تايلور سويفت (30 عامًا) على جائزة "سيدة العقد" لهذا العام، وتُعد هذه الجائزة هي الأحدث لتنضم لمجموعة جوائز تايلور، حيث يُذكر أنها حازت على ما يصل إلى 23 جائزة بيلبورد و12 جائزة جمعية موسيقى الريف CMA، و10 جوائز غرامي، ولا تزال القائمة طويلة.

وبدلًا من اختيار فستان أو إطلالة شورت كما عودتنا مؤخرًا، تألقت تايلور بجمبسوت أزرق جذاب من علامة "أوسكار دي لارينتا" تميز بخصر مزيّن بسلاسل ذهبية وحمالات ذهبية أيضًا، هذا وبلغت قيمة الإطلالة ما يصل إلى 4123 دولارًا.

واعتمدت تايلور تسريحة ذيل فرس ذي ضفيرة، جنبًا إلى جنب مع مكياج لافت ركّز على شفاه باللون الأحمر الزاهي ومكياج ناعم لعينيها، كما أكملت إطلالتها بحذاء ذهبي أنيق وإكسسوارات بنفس اللون.

وخلال خطابها، لم تتردّد تايلور في التحدث عن أزمتها مع سكوت براين، مدير أعمالها السابق، حيث قالت: "لم يسبق وأن تواصل سكوت معي أو فريقي لمناقشة موضوع بيع الشركة واحتكار أولى ألبوماتي. إنه يشتري أغانينا وكأنها أحذية".

كما علّقت على ما سبق وتلقته من هجوم وأزمتها مع سكوت: "أدرك الآن أن ما حدث، يحدث لسيدة في عالم الموسيقى عندما تنجح وتتخطى توقعات الجميع وتكسر الحواجز".

هذا وجاء تتويج تايلور "سيدة العقد"، قبل يوم من عيد ميلادها، حيث احتفلت تايلور اليوم الجمعة بعيدها الـ 30.

جمع الحفل عدّة نجوم، من بينهم بيلي إيليش التي حصلت على جائزة "سيدة العام"، وأليشا كيز التي حازت على جائزة Impact Awar.