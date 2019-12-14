"كابانا للانتاج الفني" تحيي سلسلة حفلات بمناسبة اليوم الوطني للإمارات

أحيت شركة "كابانا" للإنتاج الفني، مجموعة من الحفلات في أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن احتفالات العيد الوطني الإماراتي، بحضور عدد كبير من الإعلاميين والفنانين والمهتمين.

وشهدت الاحتفالات تأدية أغنيات وطنية في أجواء رائعة جدا، ففي كلباء شهد دائرة الخدمات الاجتماعية حفلا مميزا، بمشاركة دار المسنين في امارة الشارقة كما قدم شاطئ كلباء حفلا مثيرا مليئا بأروع الأغاني الوطنية.

وحول الاحتفالات، عبر المنتج "سيف خلفان السويدي" عن سعادته بالاحتفالات التي أحيتها الشركة بمناسبة اليوم الوطني، مضيفا في تصريحات خاصة: "قدمنا في الاحتفالات مجموعة من الأغنيات الوطنية".

وأردف: "من ضمن الأعمال التي شهدتها الاحتفالات أعمال أنتجناها هذه السنة، مثل كلباء من كلمات علي الخوار، ألحان عادل عبدالله، غناء وليد الجاسم، رؤية وإشراف ماجد عبدالله، كما قدمنا أغنية عرس الوطن، كلمات الغيم، ألحان ابراهيم السويدي، غناء وليد الجاسم، رؤية وإشراف ماجد عبدالله".

وتابع "السويدي" تصريحاته قائلا: "قدمنا أيضا أغنيتي (نهج زايد وسلطان الخير)، كلمات مريم النقبي، ألحان فايز السعيد، حوار علي الخوار، غناء كل من فايز السعيد وأريام وعريب ووليد الجاسم ومحمد المنهالي وفيصل الجاسم، ورؤية وإشراف ماجد عبدالله".

من جهته، أعرب الفنان الشهير "فايز السعيد" عن سعادته بالأوبريت، مؤكدا أن هذه الاحتفالات واجب وطني بمناسبة عظيمة، وقال في تصريحات خاصة: "أنا فخور جدا بما قدمناه، حيث طرحنا أغنيات وطنية في أجواء احتفالية بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات الغالية".

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وتابع: "سعيد جدا بالتجربة ومن واجبنا تقديم أوبريت يليق بمناسبة وطنية على مستوى الإمارات، أعاد الله هذه المناسبة على الإمارات الحبيبة بالخير والسلام".

يذكر أن الشركة أحيت حفلا على مسرح المجاز في الشارقة، تضمن أوبريت الفنان "وليد الجاسم" والفنانة "عريب"، حيث قدما مجموعة من الأغاني الوطنية، من بينها "سلطان الخير" اهداءً لسمو الشيخ "سلطان"، إضافة إلى أغنية "نهج زايد".

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