سميرة سعيد تؤكد أنها لا تعدّ نفسها طباخة ماهرة على عكس ما هو معروف

قالت الفنانة المغربية سميرة سعيد، إنها لا تعدّ نفسها طباخّة ماهرة إطلاقًا وذلك على عكس ما هو معروف عنها، موضحةً أنها كانت تتصل بوالدتها عبر الهاتف لتسألها عن بعض وصفات الأكلات قبل البدء فيها.وتابعت في مقطع فيديو من كواليس برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس" والذي تشارك فيه كمدربة وعضو لجنة تحكيم، أنها تزوجت ووجدت نفسها لا تعرف شيئًا عن المطبخ، مردفَة: "اتجوزت ولقيت نفسي في الطل".وأردفت الفنانة المغربية قائلةً: "اتصلت بماما سألتها انتي بتعملي (التاجين) إزاي اللحمة بالبرقوق، وكانت تقولي حطي نص معلقة إيه وبتاع وطبعًا في الآخر كل ده بيطلع بزرميط أي عك".

وكشفت عن السبب قائلةً: "اتشهرت وأنا صغيرة فدلعوني أوفر وزيادة عن اللزوم وبالنسبالي الغنا كان أهم حاجة فعشان كده لا عمري دخلت مطبخ زي البنات ولا أي حاجة وماما فضلت معايا لحد ما اتجوزت وبعدين لقيت نفسي في الطل ومش فاهمة أي حاجة".واستطردت قائلًةً: "أنا بحب الزنجبيل في أكلاتي المغربية كلها في الطبخ وكمشروب الزنجبيل الطبيعي وهو مهم".

وأطلت النجمة المغربية سميرة سعيد في العرض المباشر الرابع من برنامج ذا فويس The Voice بفستان صُمّم بشكل غريب، أحدث تفاعلاً واسعًا بين الجمهور.وارتدت سعيد فستانًا قصيرًا مخملي الخامة من اللون الكحلي حمل توقيع "ديفيد كوما"، وجاء تصميمه كاشفًا عن إحدى كتفيها مع وجود نقش برسمة الأفعى من اللون الفضي تمتد على الكم، وتبين أن الفستان قد بلغ سعره 2450 دولارًا، وبعد الخصم 1715 دولارًا.

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ونسقت الديفا إطلالتها بتسريحة شعر بسيطة تعتمد على ذيل حصان، مع غرة على الجانبين ومكياج مبرز للملامح.ويقف في كواليس إطلالات سميرة سعيد فريق محترف رسم منها شخصيّة شبابيّة عصريّة، مكوّن من خبير المظهر سيدريك حداد، ومصفّف الشّعر جو رعد، وخبير المكياج بول كوستانتينيان؛ ما جعل إطلالاتها الجديدة أيقونة موضة تلهم النساء في كلّ الأعمار بحسب ردود الفعل. يُذكر أن حلقة السبت الماضي من البرنامج كانت العرض النهائي الرابع من الموسم الخامس من ذا فويس، الذي من المنتظر أن ينتهي وفي فريق كل منهم متسابقان فقط، على أن يبدأ الجمهور في التصويت من العرض المقبل.

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