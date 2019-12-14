محمود حميدة يؤكد أن المنتجون يرونه مسنًّا لا يصلح للبطولات

كشف الفنان محمود حميدة في حديث تلفزيوني عن الأسباب التي جعلت المنتجون لا يختارونه بطلا لأفلامهم.

محمود حميدة: لست أحمد عز ليختارني المنتجون بطلا لأفلامهم

تحدث الفنان محمود حميدة بشكل صريح عن السبب الذي جعل الكثير من المنتجين لا يفكرون في جعله بطلا في فيلم سينمائي، حيث أرجع السبب إلى كونه لم يعد النجم القادر على تحقيق الإيرادات الضخمة كالنجوم الشباب وعلى رأسهم الفنان أحمد عز فقال: "المنتجون لا يفكرون في تقديم نجم في مثل عمري للجمهور فهم يعتبرونني رجلا عجوزا وجهه لم يعد قادرا على جذب الجمهور، لذلك هم يفكرون في تقديم فنان كأحمد عز شاب ووسيم يستطيعون من خلاله أن يحققوا إيرادات كبيرة بعكس محمود حميدة الذي لم يعد قادرا على تحقيق ذلك".

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محمود حميدة يدافع عن فيلم "ورد مسموم"

ودافع الفنان محمود حميدة عن فيلمه الأخير "ورد مسموم" الذي اعتبر الهجوم عليه ليس له مبررا خصوصا أن الفيلم أراد طرح الأسئلة من خلال مشاهده، فقال حميدة: "لا توجد مشاهد مثيرة في فيلم (ورد مسموم) لكن توجد مشاهد تحفز المشاهد على طرح الأسئلة والبحث عن إجابة"، وكان الفنان قد شارك في بطولة فيلم "ورد مسموم" الذي عرض لأول مرة في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2018، وبدأ عرضه في قاعات السينما يوم 28 تشرين الصاني/نوفمبر من نفس العام، والفيلم من بطولة مجموعة من النجوم الشباب وتأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.



محمود حميدة وأحمد عز في فيلم جديد

ويشارك الفنان محمود حميدة في بطولة فيلم "العارف..عودة يونس" مع النجم أحمد عز حيث لا يزال صناع الفيلم مستمرون في تصوير العمل الذي لم يتبق من تصويره سوى أيام معدودة، ويشارك في بطولة "العارف عودة يونس" مجموعة من النجوم منهم الفنان أحمد فهمي الذي يظهر في الفيلم لأول مرة بعيدا عن الأدوار الكوميدية التي اعتاد الجمهور مشاهدته من خلالها، والفنان فتحي عبد الوهاب، وكارمن بصيبص، وأحمد خالد صالح، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

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