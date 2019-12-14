ماريا معلوف تُطلِق برنامجها السياسي عبر YouTube







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: بدأت الإعلامية والكاتبة اللبنانية "ماريا معلوف" بث أولى حلقات برنامجها التحليلي القصير اليومي، الذي يحمل عنوان the Capitol، عبر قناتها على YouTubeوهي MariaMaalooftv. وهو يلخص أهم المواقف السياسية الراهنة في الشرق الأوسط، والمتعلقة بالإصلاحات والتقدم في دول الخليج، وواقع الثورات الأخيرة في لبنان والعراق.



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