شكرا لقرائتكم خبر عن كل اللى فيهم ستات وبس.. 4 أفلام جديدة لـ مارفل و DC فى العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن 2020 سيكون عاما نسائيا لـ أفلام شركتى مارفل و DC، هذا ما اتضح مع بداية الإعلان عن 4 أفلام من المقرر طرحها خلال العام المقبل، وهى Birds Of Prey، Black Widow، Wonder Women، Eternal.

الأفلام الأربعة من البطولة والإخراج النسائى، وأول الأعمال التي ستصل دور العرض حول العالم، هو فيلم Birds Of Prey، حيث سيصل في 7 فبراير من العام المقبل 2020.

الفيلم من بطولة مارجوت روبى، مارى اليزابيث وينستيد، ايوان ماكجريجور، جورنى سموليت بيل، روزي بيريز، كريس ميسينا، ديريك ويلسون، ماثيو ويليج، ومن تأليف كريستينا هودسون، وإخراج كاثى يان.

فيلم "Birds of Prey" يدور بعد انفصال هارلى كويننعن الـ Joker، حيث تنضم إلى الأبطال الخارقين Black Canary وHuntress وRenee Montoyaلإنقاذ فتاة صغيرة من شر الـ"Joker".

والفيلم الثانى فيلم Black Widow ، الذى سيصل دور العرض في 1 مايو من عام 2020، فيلم Black Widow من بطولة سكارلت جوهانسون، فلورنس بوج، روبرت داوني جونيور، راشيل وايز، ديفيد هاربور، وليام هيرت، راي وينستون، يا تي فاجنبل، ميشيل لي، أوليفر ريتشرز، أحمد بكير، يولاندا لينز، اليشم ما، نانا بلونديل، شينا ويستن، ومن إخراج كيت شورتلاند.

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وتبدأ أحداث الفيلم عند الولادة، حيث تعطى الأرملة السوداء المعروفة أيضًا باسم ناتاشا رومانوفا، إلى مؤسسة الكي جي بي، التي تؤهلها نفسيا وجسديا لتكون وحدة من الأبطال الخارقين، ومن ثم تحاول الحكومة قتلها، الفيلم المستقل عن رومانوفا، يدور في الولايات المتحدة بعد 15 عامًا من سقوط الاتحاد السوفيتي.

ليأتى من بعدهم فيلم 1984 Wonder women، وذلك في يوم 5 يونيو من العام المقبل 2020، الفيلم بطولة النجمة جال، كريس باين، روبن رايت، ودانى هوستون، الفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز.

والعمل سيكون استكمالا للجزء الأول الذى طرح عام 2017.

أما عن الفيلم الرابع فـ هو Eternals، الذى سيطرح في خلال عام 2021، ويضم فريق ممثلين فيلم The Eternals أنجلينا جولي، سلمى حايك، ولورين ريدلوف، وبريان تايري هنري، وليا ماكهو، ودون لي تشان، وغيرهم، ومن إخراج كلوي تشاو.

ويدور الفيلم حول سباق للكائنات الخالدة الذين عاشوا على الأرض، وشكلوا تاريخهم وحضاراتهم.