محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
قال الفنان علاء مرسي إنه انتهى بشكل نهائي من تصوير فيلمه السينمائي الجديد "الحوت الأزرق"، وأيضًا من عمليات المونتاج الخاصة بالفيلم، ليكون جاهزا للعرض في السينما.
وقال مرسي، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الجهة المنتجة حددت طرحه في دور العرض السينمائي في شهر أبريل 2020.
وتابع أن "الحوت الأزرق" يعد تجربة مهمة بالنسبة له، وبداية لأن يضع نفسه في طريق تقديم حاجات كتير كان يحلم بعملها.
وأوضح، أن الفيلم يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين ومنهم الفنانة السعودية نرمين محسن، والفنانة راندا البحيري، وحسني شتا، ونرمين ماهر، وعماد رشاد، وأحمد صيام، وأحمد سلامة، وغيرهم من الفنانين.
وأشار الى أنه يقدم 7 وجوه شبابية جديدة صاعدة للسينما من خلال الفيلم، متمنيًا أن يحقق الفيلم عقب طرحه لردود فعل جيدة من الجمهور.
وأضاف، أن فيلم"الحوت الأزرق" يعد ثاني تجربة له في الإخراج بالسينما، بعد تجربته الأولى بالفيلم الكويتي "بوقة فقارة"، وخاض بطولته الفنانة هايا الشعيبي وعدد كبير من نجوم الخليج.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| علاء مرسي: "الحوت الأزرق" بداية لأشياء كنت أحلم بها.. ويكشف موعد عرضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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