تراند اليوم : شاهد| انهيار "عمرو أديب" على الهواء

انهار الإعلامي المصري، عمرو أديب في البكاء على الهواء خلال حلقة الأمس من برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، حزنًا على وفاة مخرج البرنامج، شريف السقا، الذي توفي في حادث سير أمس الأول.

وأهدى أديب، حلقة الأمس من البرنامج إلى روح السقا، التي وضعت صورته على الشاشة في المقدمة ليفاجئ المشاهدون فور ظهوره بانهياره في البكاء حزنًا عليه.

وأشار إلى أنه على الرغم من المفترض ألا يبكي المذيع على الهواء، لكنه لم يستطع أن يتمالك نفسه، بعد أن غلبته دموعه حزنًا على رفيق دربه.

ولقي شريف السقا، الذي عمل مخرجًا لجميع برامج أديب على مدار 20 عامًا مصرعه إثر تعرضه لحادث سير مساء الخميس.

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وكشفت التحقيقات، أن السقا كان يستقل سيارته عندما اصطدم بسيارة متوقفة في شارع النصر (شرقي القاهرة).

وصرحت النيابة بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.



