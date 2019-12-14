تراند اليوم : فيديو| ممثل مصري شهير يبيع سيارته من أجل العلاج

كشف الممثل المصري، فطين زكي عبدالوهاب عن أنه اضطر لبيع سيارته من أجل العلاج من مرض السرطان.

وقال "فطين" وهو نجل المطربة المصرية، الراحلة ليلى مراد، والمخرج الراحل فطين عبدالوهاب، إنه فور علمه بإصابته بالسرطان ابتسم، قائلاً عن نفسه إنه يتمتع بتماسك كبير في الشديد، وهو ما ساعده على التغلب على المرض.

وأوضح في مقابلة تليفزيونية، أنه حظي بدعم أخيه أشرف أباظة، والممثلة نادية لطفي خلال رحلة علاجه التي كللت بالنجاح، مشددًا على أهمية العامل النفسي في التغلب على مرض السرطان.

وأشار إلى أنه مر بأزمة مالية كبيرة بسبب تكلفة رحلته العلاجية، لافتًا إلى أنه لم يكن يستطيع استكمال علاجه من مرض السرطان لولا دعم نقابة المهن التمثيلية التي ينتمي إليها.



