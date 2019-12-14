تراند اليوم : في ذكرى وفاته .. نشطاء يكشفون سر بكاء أحمد راتب بحرقة قبل وفاته بأيام

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان المصري الراحل أحمد راتب الذي رحل يوم 14 ديسمبر عام 2016 عن عمر يناهز 67 سنة.
وعلق قائلا: لم أبكِ سوى مرتين في حياتي ، الأولى حين تزوجت ابنتي لأنني شعرت بأداء رسالتي في الحياة ، والثانية الآن.
وأعاد نشطاء تداول مقطع فيديو قديم للفنان أحمد راتب ، حيث تم تسجيله قبل وفاته بأيام .
وظهر "راتب" في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" ، حيث بكى بحرقة حين تلقى اتصالا من زوجته وبناته.
وأخذت زوجته وبناته في تعديد مزاياه ، وعبروا له عن حبهم ، حيث لم يتمالك نفسه وبكى على الهواء.
وعلق قائلا: لم أبكِ سوى مرتين في حياتي ، الأولى حين تزوجت ابنتي لأنني شعرت بأداء رسالتي في الحياة ، والثانية الآن.