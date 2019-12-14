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تراند اليوم : في ذكرى وفاته .. نشطاء يكشفون سر بكاء أحمد راتب بحرقة قبل وفاته بأيام

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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان المصري الراحل أحمد راتب الذي رحل يوم 14 ديسمبر عام 2016 عن عمر يناهز 67 سنة.

وأعاد نشطاء تداول مقطع فيديو قديم للفنان أحمد راتب ، حيث تم تسجيله قبل وفاته بأيام .

وظهر "راتب" في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" ، حيث بكى بحرقة حين تلقى اتصالا من زوجته وبناته.

وأخذت زوجته وبناته في تعديد مزاياه ، وعبروا له عن حبهم ، حيث لم يتمالك نفسه وبكى على الهواء.

وعلق قائلا: لم أبكِ سوى مرتين في حياتي ، الأولى حين تزوجت ابنتي لأنني شعرت بأداء رسالتي في الحياة ، والثانية الآن.

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