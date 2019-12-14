تراند اليوم : فنانة شهيرة تشتم وفاء عامر .. لتتفاجأ برد ناري من شقيقتها "آيتن" .. وهكذا تصرفت

تعرضت إعلامية وفنانة مصرية شهيرة لموقف محرج بعدما سخرت من الفنانة وفاء عامر قبل أن تتفاجأ برد ناري من شقيقتها "آيتن".

و سخرت الإعلامية والفنانة التشكيلية المصرية ياسمين الخطيب من انتقال اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" من الزمالك إلى الأهلي في صفقة هزت الكرة المصرية قائلة في تغريدة: أدرك أن كرة القدم بالنسبة للاعبيها مجرد رياضة وعمل لكني كمشجعة أعتبر نادي الزمالك قدرًا أبدًا كالأب والأم ولا يمكن تبديله مهما أساء .

وأضافت: أتوقع من اللاعب أن يتمسك بهويته الكروية فيحمل ناديه بقلبه إلى

الأبد ، أن يكن له وفاءً كوفاء المشجع وليس وفاء الموظف ، أما ما فعله

كهربا فهو وفاء عامر.

لكن مفاجأة غير سارة كانت في انتظار "ياسمين الخطيب" إذ رأت الفنانة "آيتن عامر" - شقيقة وفاء - التدوينة ، وردت غاضبة: المفروض إن دا إيفيه والناس تضحك وكدا؟

وتداركت ياسمين الخطيب الأمر قائلة: وفاء عامر فنانة كبيرة وجميلة شكلا و روحا والألشة مقصورة على الاسم ولا يقصد بها أي إهانة.

