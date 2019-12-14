تراند اليوم : فنانة شهيرة تشتم وفاء عامر .. لتتفاجأ برد ناري من شقيقتها "آيتن" .. وهكذا تصرفت

و سخرت الإعلامية والفنانة التشكيلية المصرية ياسمين الخطيب من انتقال اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" من الزمالك إلى الأهلي في صفقة هزت الكرة المصرية قائلة في تغريدة: أدرك أن كرة القدم بالنسبة للاعبيها مجرد رياضة وعمل لكني كمشجعة أعتبر نادي الزمالك قدرًا أبدًا كالأب والأم ولا يمكن تبديله مهما أساء .
وأضافت: أتوقع من اللاعب أن يتمسك بهويته الكروية فيحمل ناديه بقلبه إلى
الأبد ، أن يكن له وفاءً كوفاء المشجع وليس وفاء الموظف ، أما ما فعله
كهربا فهو وفاء عامر.
لكن مفاجأة غير سارة كانت في انتظار "ياسمين الخطيب" إذ رأت الفنانة "آيتن عامر" - شقيقة وفاء - التدوينة ، وردت غاضبة: المفروض إن دا إيفيه والناس تضحك وكدا؟
وتداركت ياسمين الخطيب الأمر قائلة: وفاء عامر فنانة كبيرة وجميلة شكلا و روحا والألشة مقصورة على الاسم ولا يقصد بها أي إهانة.