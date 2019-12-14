شاهد: استقبال حافل لـ فجر السعيد في مطار الكويت

استقبل عدد من أهالي الكويت المذيعة والإعلامية فجر السعيد وذلك خلال عودتها إلى بلادها عبر مطار الكويت بعد رحلة علاجية في الخارج.
وأظهر مقطع فيديو استقبال فجر السعيد بالزغاريد والحفاوة البالغة من النساء والرجال الذين بادروا بإحضار أولادهم وبناتهم الصغار للسلام والتعرف على السعيد.
وعادت فجر السعيد إلى الكويت بعد رحلة علاجية استمرت لعدة أشهر، كما غردت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلةً ” بروح #العمره أشكر ربي على ما أنعم به علي من فضل … الله عطاني وماقصر كريم بعطاياه واسع برحمته … يارب أتمم علي نعمتك”.
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