شاهد.. وعد العساف تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة سخريتها من “كنج العزيزية”

كتب امير فتحي في السبت 14 ديسمبر 2019 09:53 صباحاً - خرجت مشهورة سناب شات الطفلة وعد العساف عن صمتها للرد على الجدل الذي أثارته بعد سخريتها من الشاب عبد الرحمن الشهراني، الملقب بـ”كنج العزيزية”. وقالت وعد العساف في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها بموقع سناب شاب، إنّ ما جرى بينها وبين الملقب بـ “كنج العزيزية” لا يتعدّى كونه مُزاحًا، مضيفة: “نحن نحاول إسعادكم ولكن بعض الناس أخذوا الموضوع بجدية وأن أتنمر عليه، ولكن هذا مزاح مزاح”.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> Advertisements . @mashahernews . #وعد_العساف ترد ب كنت “امزح” بعد الهجوم عليها والسبب سخريتها ل اسطورة الرياض A post shared by سلبرتي عربي | Celebrity Arabic (@celebrity_arabic) on Dec 12, 2019 at 7:55am PST



وأوضحت وعد العساف أنّها أخذت الورد من “كنج العزيزية” بالفعل إلى المنزل، ونوّهت إلى أنّ الورد هو ملك لها في الأساس وأنّ الأخير أخذه ليظهرَ في الفيديو وهو يعطيها إيّاه، وأبدت العساف استعدادها للظهور مع عبدالرحمن مجددًا في مقطع فيديو لتوضيح حقيقة الأمر.

يذكر أن العساف ظهرت في مقاطع الفيديو، وهي تحرج عبد الرحمن الشهراني (27 عامًا)، الملقب بـ:”كنج العزيزية” حينما ظهر في فيديو وهو يقدم لها باقة ورد.