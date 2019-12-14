كتب امير فتحي في السبت 14 ديسمبر 2019 09:53 صباحاً - انتشرت عبر مواقع التواصل صورة جديدة للفنانة المصرية المعتزلة “شمس البارودي” من داخل بيتها بصحبة زوجها الفنان “حسن يوسف”. وبحسب الصورة المتداولة؛ ظهرت “البارودي” وهي ترتدي حجاب ونظارة طبية وملابس البيت، وحولها زوجها وأفراد من أسرتها.

وكانت شائعات قد انتشرت حول عودة الفنانة المعتزلة للمجال الفني عقب خلعها النقاب واكتفاءها بالحجاب، وسط نفي من أسرتها مشيرين إلى أنها تهتم بأسرتها ولا نية لها للعودة إلى التمثيل.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد أحدث ظهور للفنانة “شمس البارودي” بجانب أسرتها.. هل لها نية للعودة إلى التمثيل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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