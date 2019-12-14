نانسي عجرم تزور قرى مصر وتؤكد: لا نشعر بالفرح إلا حين نُفرح الغير

متابعة بتجـــــــــرد: بعد ساعات قليلة من وصول النجمة اللبنانية نانسي عجرم إلى القاهرة استعدادا لإحياء حفلها الغنائي اليوم السبت بالجامعة الألمانية، قامت بزيارة مؤسسة راعي مصر الخيرية، ووزعت الهدايا على الأطفال.

ويأتي ذلك في إطار إطلاق حملة “الصعيد كامب“، والتي تستهدف نشر الفكر التطوعي لدى الشباب من خلال دمجهم بالنشاط التطوعي ومشاركتهم في حملات مجتمعية للقرى الأكثر فقرا، ومن المقرر أن يتم تخصيص عائد الحفل كاملا لصالح الأعمال الخيرية.

وكان لـ نانسي كلمة خلال الزيارة، حيث أشارت إلى أن جولتها لدعم القرى الأكثر فقرا هي الأولى ولن تكون الأخيرة، مؤكدةً أن هذا جوهر دورهم كفنانين، “أن يعطي رسالة أن الإنسان يجب أن يساعد أخوة الإنسان”، وتابعت: “نأمل أن نؤثر في جمهورنا لفعل المثل“.

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وتابعت نانسي أن “شعور العطاء أجمل شعور في الدنيا، وأن العطاء يعطينا شعوراً مختلفاً عن كل المشاعر الأخرى، فنحن نحيا ونعمل ولا نشعر بالفرح إلا حين نُفرح الغير“، مضيفة أنها تدعم بشدة مشروع العيادات المتنقلة، والذي يعتبر “ضرورة للقرى الفقيرة التي لا يملك أهلها أجر المواصلات، والخدمات الصحية هي حق لهم، وهو ما نأمل في المساعدة في تحقيقه“

وتعيش نانسي حالة من النشاط الفني، فعقب انتهائها من حفلها بمصر اليوم ستسافر الأحد إلى السعودية استعدادا لمشاركتها مرّة جديدة في فعاليات “موسم الرياض” بالسعودية بحفل تحييه يوم 17 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.