حاتم يناقش مشاكل الشباب في فيلمه الجديد

قال الفنان محمد حاتم، إنه لم يكن الهدف من فيلم "لما بنتولد" أن يكون فيلم مهرجانات، بل فيلما جماهيريا موسيقيا، لكنه شارك فى أكثر من مهرجان، منهم "الجونة السينمائى" و "قرطاج"، و هو ما يدل على أن العمل يجمع بين مقومات أعمال المهرجانات و الأعمال الجماهيريه.

وأضاف حاتم ، أن العمل يتحدث عن المشكلات التى يتعرض لها الشباب حالياً، و يناقش فكرة الحرية، و الاختيار، من خلال قصص ثلاث شخصيات متداخلة و خلال الأحداث يتم وضعهم فى مواقف حيث يختارون بين طريقين، و أعرب عن سعادته بالعمل مع عمرو عابد فهم أصدقاء منذ زمن، ولكن لم يقدموا معاً أى أعمال من قبل، أما أمير عيد فهو من محبيه كمغني من قبل العمل معه، وكذلك ابتهال الصريطي و سلمي حسن لأنهن فنانات يمتلكن موهبة كبيرة.

و أشار إلى إنه تحمس للفيلم منذ أن عرضه عليه المخرج تامر عزت، و شعر أنه فيلم مُختلف لأنه عمل درامي موسيقى يضم أغاني جميلة و يطرح قضايا مهمة بشكل بسيط، كما أن المنتج معتز عبد الوهاب أول مرة يقدم عمل روائي طويل فكان إقدامه على تقديم هذا النوع من الأعمال مخاطرة بالنسبه له و لكل طاقم العمل لكنهم قدموه بحب و بحماس.

يشار إلى أن فيلم "لما ينتولد" يعتمد على البطولة الشبابية و يشارك فى بطولته عمرو عابد، ابتهال الصريطى، أمير عيد، بسنت شوقى، دانا حمدان، محمد حاتم، سلمى حسن، حنان سليمان وضيف شرف سامح الصريطى وتأليف الراحلة نادين شمس فى آخر سيناريوهاتها وإخراج تامر عزت وكلمات وألحان الأغاني أمير عيد موسيقى وتوزيع الاغاني شريف الهواري.

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