شكرا لقرائتكم خبر عن عودة تحضيرات الجزء الثالث من "البيت الكبير" بعد توقف 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد المخرج محمد النقلى إلى تحضيرات الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير" بعد 4 أشهر من التوقف، حيث بدأ صناعه فى جلسات العمل بعد عيد الأضحى الماضي مباشرة ولكن توقف التحضير وواجه المسلسل مصيرا مجهولا.

ويعمل النقلى على اختيار الفنانين الذين يقدمون الشخصيات الجديدة فى أحداث الجزء الثالث مع مراجعة السيناريو ووضع الخطوط العريضة للأحداث، وذلك تمهيداً لبد التصوير أواخر العام الجاري لعرضه قبل شهر رمضان المقبل.

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ويشارك في بطولة مسلسل "البيت الكبير" كل من لوسي، وسوسن بدر، مجدى كامل، وريم بوشناق، وحجاج عبد العظيم، وطارق صبري، ودنيا المصري، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز وإيمان أيوب، وتأليف أحمد صبحي، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج محمد النقلي.