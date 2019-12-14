شكرا لقرائتكم خبر عن عودة تحضيرات الجزء الثالث من "البيت الكبير" بعد توقف 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
ويعمل النقلى على اختيار الفنانين الذين يقدمون الشخصيات الجديدة فى أحداث الجزء الثالث مع مراجعة السيناريو ووضع الخطوط العريضة للأحداث، وذلك تمهيداً لبد التصوير أواخر العام الجاري لعرضه قبل شهر رمضان المقبل.
ويشارك في بطولة مسلسل "البيت الكبير" كل من لوسي، وسوسن بدر، مجدى كامل، وريم بوشناق، وحجاج عبد العظيم، وطارق صبري، ودنيا المصري، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز وإيمان أيوب، وتأليف أحمد صبحي، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج محمد النقلي.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة تحضيرات الجزء الثالث من "البيت الكبير" بعد توقف 4 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.