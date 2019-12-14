سعد لمجرد يستعد لبطولة مسلسل عربي









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: ينتظر الفنان سعد لمجرد طرح فيلم الرعب المغربي بعنوان ”روح”، فيما يستعد للمشاركة بدور بطولي في المسلسل العربي من إنتاج اللبناني زياد شويري، والمتوقع انطلاق تصويره في مطلع السنة المقبلة.

وكانت المخرجة كليلة بونعيلات، قد أشارت إلى أن طاقم فيلم روح السينمائي الذي يلعب فيه "لمجرد" دور طالب يعيش أحداث رعب، ينتظر عودته من فرنسا لإطلاقه بعد مدةٍ طويلة من تصويره. وذلك بحديثها لـ”اليوم 24″،حيث قالت أن الفيلم جاهز للإصدار في انتظار عودة بطله". علماً أنه يجمعه مع عبد الحفيظ الدوزي، وفاطمة الزهراء الإبراهيمي، وعزيز داداس.

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ولقد أعلن "الشويري" عبر تصريحاته الإعلامية تفاصيل المسلسل الذي تعاقد عليه مع "الفنان المغربي" مشيراً إلى أنه من تأليف ورشة كتابة وسيخرجه اللبناني فيليب أسمر، فيما سيتم تصويره خارج لبنان بين دبي والمغرب ومصر، بسبب الثورة القائمة في لبنان حالياً. علماً أنه يحمل تسمية "كارت أحمر" بشكلٍ مبدئي، وسيُعرَض على إحدى المنصات الإلكترونية، بحلقاتٍ منفصلة لا تتجاوز مدتها ستين دقيقة، وتتناول قصصاً إجتماعية مختلفة تتخللها أكثر من أغنية.



هذا ويستعد "لمجرد" لحفله المقرر في 18 ديسمبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض. وهو الحفل الذي أعلنه عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" معرباً عن شوقه للقاء الجمهور السعودي.