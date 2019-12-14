شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد طرح فيلمى The Flash و The Matrix لـ كيانو ريفز وكارى آن موس والان مع تفاصيل الخبر
وأعلنت الشركة المنتجة أنه سيتم طرح فيلم "The Flash"، في 1 يوليو من عام 2022 ، بينما سيتم افتتاح الجزء الرابع من فيلم " The Matrix "، الذى لم يستقر على اسمه بعد في 21 مايو من عام 2021.
فيلم "The Flash" من بطولة النجم عزرا ميلر، الذي ظهر لأول مرة باسم The Flash في فيلم Zack Snyder باتمان ضد سوبرمان، بالإضافة إلى ظهوره في "Suicide Squad"، و "Justice League"، وسيقوم المخرج آندي موسكيتي، الذي أخرج سلسلة أفلام "It"، بإخراج العمل.
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