شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد طرح فيلمى The Flash و The Matrix لـ كيانو ريفز وكارى آن موس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة وارنر بروس عن تواريخ طرح فيلمى " 4 The Matrix" و "The Flash"، وذلك في عامي 2021 و 2022، على التوالي، كما أنها سحبت فيلم "Akira"، ومن المعروف أن The Flash سبق وتم تقديمه من قبل كمسلسل.

وأعلنت الشركة المنتجة أنه سيتم طرح فيلم "The Flash"، في 1 يوليو من عام 2022 ، بينما سيتم افتتاح الجزء الرابع من فيلم " The Matrix "، الذى لم يستقر على اسمه بعد في 21 مايو من عام 2021.

فيلم "The Flash" من بطولة النجم عزرا ميلر، الذي ظهر لأول مرة باسم The Flash في فيلم Zack Snyder باتمان ضد سوبرمان، بالإضافة إلى ظهوره في "Suicide Squad"، و "Justice League"، وسيقوم المخرج آندي موسكيتي، الذي أخرج سلسلة أفلام "It"، بإخراج العمل.

ويعود النجمان الأصليان كيانو ريفز وكاري آن موس إلى الجزء الرابع من فيلم " The Matrix "، وسيشارك في البطولة يحيى عبد المتين الثاني وجيسيكا هينويك ونيل باتريك هاريس، وذلك وفقا للتقرير الذى نشرعلى موقع "variety".