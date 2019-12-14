شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعضاء لجنة جائزة عصام السيد بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى في نسخته الخامسة برئاسة الفنان مازن الغرباوي ثلاثة من المسرحيين أصحاب الخبرات والتجارب المميزة في المسرح المصري، لتحكيم جائزة عصام السيد فتتشكل اللجنة من الفنانة الدكتورة رانيا فتح الله والكاتبة المسرحية رشا عبدالمنعم والمخرج الشاب الدكتور محمد الشافعي.



مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

وقد بدأت اللجنة عملها بمجرد فتح باب التقدم لتلك المسابقة في نسختها الثانية التي من أهم أهدافها تشجيع حركة المسرح الشبابى ودعم المخرجين أصحاب التجارب الأولى ودعما للطاقات الصاعدة والمخرجين والمخرجات الشباب بجمهورية مصر العربية " شمالا وجنوبا –شرقا وغربا "، والمسابقة مفتوحة أمام المخرجين المسرحيين المصريين أصحاب التجارب الأولى فى مجال الإخراج المسرحى، على ألا يتجاوز العمل التجربة الثالثة للمخرج إن كان هاويا أو التجربة الاولى إن كان محترفا وألا يزيد عمر المخرج المتسابق عن (35) سنة فى شهر أبريل 2020 وأن يكون المخرج مصرى الجنسية وأن يكون العمل يحمل سمات إبداعية وإخراجية متميزة وألا يكون منقولا من عمل آخر وأن يتميز العمل بالتكامل تمثيلا وإخراجا وديكورا وموسيقى ويفضل الاعمال ذات الصلة بمجتمعها والتى تحمل هما وتقبل جميع الأعمال سواء كانت انتاجا مستقلا أو جامعيا أو انتاجا حكوميا أو اى جهة وبقية شروط المسابقة اعلن عنها من قبل ومطروحة علي الصفحة الرسمية للمهرجان بالفيس بوك وعلي الموقع الرسمي .

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مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تنطلق دورته الخامسة بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام في الفترة من ١ الي ٧ أبريل عام 2020 وتترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي ويديره الدكتورة انجي البستاوي ويديره تنفيذيا الفنان طارق صبري ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس احمد يوسف.