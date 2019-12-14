فيديو| أحمد جمال يحتفل بتخطي "قصاد عيوني" المليون مشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل المطرب أحمد جمال، بتخطي أحدث كليباته "قصاد عيوني"، المليون مشاهدة بعد أقل من 10 أيام على طرحه عبر موقع "يوتيوب".

ونشر الفنان أحمد جمال، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وأوضح الفيديو احتفال أحمد بنجاح الكليب، إذ أحضر أحد الأشخاص المقربة لديه "تورتة"، عليها صورته، وعلق: "شكرا للناس الحلوة اللي في حياتي".

أغنية "قصاد عيوني"، هي أولى أغنيات ألبومه الجديد المقرر طرح باقي أغانيه خلال الفترة المقبلة، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان مدين، توزيع أحمد عبد السلام، والكليب من إخراج اليوناني شريف فرنسيس، وتم تصويره في اليونان.

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يذكر أن، الكليب تم طرحه في 4 ديسمبر الجاري.

يتعاون احمد جمال في ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء أمير طعيمة، ونور الدين محمد، وجمال الخولى، ومحمد عاطف، والملحنون منهم عزيز الشافعي، وأحمد زعيم، ومدين، وباقي الأغاني من ألحانه، والتوزيع الموسيقي أحمد إبراهيم وتوما، واستغرق تحضير الألبوم ما يقرب من عام ونصف العام.