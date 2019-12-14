صور| راندا البحيري أمام استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي بالأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: نشرت الفنانة راندا البحيري، صورا لها في أثناء تواجدها بمدينة الإنتاج الإعلامي بالأردن، عبر حسابها على "إنستجرام". وعلقت راندا، قائلة: "من أمام استوديوهات مدينة الإعلام بالأردن، تخللتها قطة خطيرة.. كان نفسها تتصور معايا فسبتها". يذكر أن، راندا البحيري تنتظر عرض فيلمها الجديد "الحوت الأزرق" بدور السينما، وتشارك في بطولة مسلسل "الأخ الكبير مع محمد رجب، وتعاقدت مؤخرًا على فيلم "الرجل الخفي" من إخراج محمد أشرف وإنتاج هاني وليم.

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