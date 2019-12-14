صور| نيللي مقدسي تحتفل بـ"الكريسماس" بملابس سوداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، جمهورها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها في موقع "إنستجرام"، احتفالا بـ"الكريسماس".

وظهرت "نيللي" في الصور بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية ملابس سوداء، وفي خلفها يقف تمثال بابا نويل.

يذكر أن آخر أعمال نيللي أغنية "حنين" التي قدمتها من أرشيف المطربة الراحلة وردة الجزائرية، وهي من كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.

وشاركت نيللي في المظاهرات اللبنانية، 23 أكتوبر الماضي، ونشرت مجموعة من الصور عبر حسابها في موقع "إنستجرام"، وعلقت: "هيدي المظاهرة اللي صارت، والـ2 مليون ونص يللّي نزلوا، هيدي للتاريخ رح تبقى شو ما حقّقت وشو ما قدرنا نعمل ولو شو ما كانت نتايجها".