نجمة بوليوود عليا بهات الأنثى الأكثر جاذبية في آسيا

السبت 14 ديسمبر 2019

فازت عليا بهات نجمة بوليوود بلقب الأنثى الآسيوية الأكثر جاذبية في 2019 وتلتها زميلتها ديبيكا بودكون في استطلاع على الإنترنت نشرته مجلة إنجليزية، الأربعاء.



وتصدَّرت بهات "26 عاما" القائمة السنوية لمجلة "Eastern Eye" الأسبوعية الإنجليزية التي ذكرت أنَّ نجمة السينما الهندية كانت الأفضل في 2019 سواء بحصد الجوائز أو حضور المهرجانات العالمية عن دورها في فيلم "جالي بوي"، بالإضافة إلى كونها المرأة الآسيوية الأكثر جاذبية.

وعلَّق مؤسس القائمة أسجاد ناظر على فوز بهات بالمركز الأول قائلا: "الجاذبية والموهبة عندما يجتمعان مع طاقة جبّارة تتكون قوة لا يمكن إيقافها وهذا ما تمتلكه النجمة عليا بهات".

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وأضاف: "تنطلق بهات بسرعة صاروخية دون توقف، أعتقد بعدم وجود شيء قد يعوق مسيرتها من السيطرة على العقد المقبل في السينما الهندية بصفتها ملكة بوليوود".

وحلَّت النجمة التلفزيونية هينا خان في المرتبة الثالثة، فيما جاءت أنانيا باندي في المركز الخامس.

وظهرت عليا بهات للمرة الأولى في فيلم "طالب العام" الذي شاركها بطولته كل من فارون دهافان وسيدهارت مالهوترا.

وقدَّمت خلال 7 سنوات هي عمرها الفني العديد من الأفلام الناجحة ومنها "دير زينداجي" مع ملك بوليوود شاروخان و"جالي بوي" مع رانفيير سينغ و"هاي واي" مع رانديب هودا، وأخيرا الفيلم التاريخي "كالانك" مع سانجاي دات ومادهوري ديكست.