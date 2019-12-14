شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب يقابل على ربيع ومحمد عبد الرحمن فى "سيدى بشر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان سيد رجب إلى أسرة فيلم "سيدى بشر" مع المخرج سامح عبد العزيز، وبطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا" والمقرر بدء تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، ليكون رجب أول الفنانين المتعاقدين على العمل، حيث يعمل مخرج الفيلم على اختيار باقى الفنانين قبل بدء التصوير.



الفنان سيد رجب

وتسلم المخرج سامح عبد العزيز سيناريو الفيلم جاهزاً بعد انتهاء المؤلف أمين جمال ورشته من كتابة النسخة الأخيرة فيه، وانتهى عبد العزيز من معاينة أماكن التصوير فى القاهرة وأيضاً بالإسكندرية لاسيما وأنه سيتم تصوير أسبوع كامل فى المدينة الساحلية لاعتماد قصة العمل فى الأساس على الحياة فى شارع خالد بن الوليد التجارى الشهير هناك.

فيلم "سيدى بشر" كان يحمل اسم "خالد بن الوليد" وتم تغييره، ويسجل العمل التعاون الثانى بين على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا" والمخرج سامح عبد العزيز فى السينما بعدما قدموا فيلم "خير وبركه" فى عام 2017 الذى شارك فى بطولته مى سليم ودلال عبد العزيز وسيد رجب ومحمد ثروت وكريم عفيفى وتارا عماد وتأليف شريف نجيب وجورج عزمى.