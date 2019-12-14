شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الأنيمشن The Addams Family يقترب من تحقيق 200 مليون دولار إيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات فيلم الأنيمشن The Addams Family إلى 185 مليون و 799 ألف دولار، وذلك منذ طرح الفيلم في دور العرض حول العالم في 11 أكتوبر الماضى، وأنقسمت إيرادات الفيلم بين 97 مليون و 99 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 88 مليون و 700 دولار أمريكى حول العالم.

فيلم الأنيمشن The Addams Family بأصوات تشارليز ثيرون، فين وولفارد، كلوي جرايس موريتز، بوم كليمينتيف، ميكي ماديسون، أوسكار إسحاق، كاترين اوهارا، أليسون جاني، ايمي جارسيا، نيك كرول، ماجي ويلر، بيت ميدلر، من إخراج جريج تيرنان، وكونراد فيرنون، وتأليف مات ليبرمان، تشارلز أدامز، باميلا بيتلر، وهو نسخة جديدة من سلسلة تشارلز أدامز من الرسوم الكاريكاتورية حول عائلة والتي تقوم بعمل الكثير من التصرفات الغريبة.

يذكر أن شركة Universal Pictures عرض لها فيلم Hobbs & Shaw الذى حقق إيرادات وصلت إلى 758 مليون دولار حول العالم، منذ طرحه يوم 2 أغسطس الماضى.

وتمتلك الصين النصيب الأكبر من رصيد الإيرادات بـ200 مليون دولار من إجمالى الرصيد، والذى عرض فى أكثر من 4000 شاشة عرض داخل الصين ليصبح السوق الأقوى فى العالم من حيث تحقيق الايرادات.

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فيلمHobbs & Shaw من سلسلة أفلام The Fate of the Furious ويدور الفيلم حول لوك هوبز، و"المنبوذ ديكارد شو" اللذين يشكلان تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية، ويشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجايسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.